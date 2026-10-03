Припомнили концерт 2022 года: Лидер «Землян» Балакшин оказался в базе «Миротворца»*

Лидера группы «Земляне» Никиту Балакшина внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец»*. Карточка музыканта появилась на ресурсе 3 октября.

Авторы сайта указали среди претензий поддержку России, а также якобы посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины. Основанием для появления имени артиста в списке стало его выступление четырёхлетней давности.

В 2022 году Балакшин участвовал в концерте в Луганской республиканской клинической больнице. Мероприятие проводилось для раненых военнослужащих. Именно этот эпизод создатели ресурса назвали поводом для внесения исполнителя в базу.

Ранее российский музыкант Александр Махонин, известный как Mr. Credo, попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Ему вменяют поддержку президента России Владимира Путина и РФ. Кроме того, ресурс указывает в качестве основания якобы посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения артиста в базу стали его песни и публикации в соцсетях. Музыкант поддерживал российских военнослужащих, а также критиковал события на Украине в период Майдана.

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