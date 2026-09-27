Певец Mr. Credo оказался в базе украинского ресурса «Миротворец»*

Российский музыкант Александр Махонин, выступающий под псевдонимом Mr. Credo, оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец»*. Информация о нём появилась на ресурсе 27 сентября.

В опубликованной на сайте информации Махонину вменяется поддержка президента России Владимира Путина и России. Кроме того, ресурс указывает в качестве основания якобы посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины.

По данным ресурса, поводом для внесения музыканта в базу стали его песни и публикации в соцсетях. Артист поддерживал Россию и российских военнослужащих, а также критиковал событий на Украине в период Майдана.

При этом сам Александр Махонин в последние дни снова оказался в центре внимания из-за возвращения на большую сцену. 19 и 20 сентября Mr. Credo выступил в Екатеринбурге с двумя концертами, на которые были распроданы все пять тысяч билетов. После многолетнего перерыва музыкант начал концертный тур по российским городам.

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