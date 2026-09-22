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Опубликовано 22 сентября, 14:00

Зумеры открыли «Чудную долину»: Mr. Credo снова на коне и не стесняется задирать ценник за выступления

Mr. Credo вернулся на сцену после семи лет перерыва и собирает аншлаги

Александр Махонин. Обложка © ТАСС / Илья Московец / URA.RU

Александр Махонин. Обложка © ТАСС / Илья Московец / URA.RU

Mr. Credo вернулся на большую сцену после многолетнего перерыва и снова собирает полные залы. В Екатеринбурге Александр Махонин дал сразу два концерта подряд — 19 и 20 сентября, и на каждый были раскуплены все пять тысяч билетов, пишет Mash.

В зале собрались как давние поклонники исполнителя «Медляка» и «Чудной долины», так и молодёжь, которая открыла его музыку относительно недавно. На выступления приходили целыми семьями — вместе с родителями были и совсем юные слушатели.

До Екатеринбурга Mr. Credo уже выступил в Москве и Петербурге. Большой концерт в петербургском A2 прошёл 12 сентября, билеты начинались примерно от 4,5 тысячи рублей. В Екатеринбурге стоимость доходила до 18 тысяч.

Теперь артист разворачивает полноценный тур по России. В афише уже заявлены Казань, Оренбург, Челябинск, Новосибирск и другие города. Программа построена вокруг главных хитов Mr. Credo — «Медляка», «Чудной долины», «Мамы Азии» и Cosa Nostra.

На фоне камбэка выросли и расценки артиста. По имеющимся данным, за частное выступление Mr. Credo запрашивает от 5 млн рублей. В райдере также фигурируют представительский автомобиль, пятизвёздочный отель, бизнес-класс для исполнителя и отдельные билеты для команды. При этом алкоголя в бытовом райдере нет. Эти условия официально самим артистом публично не подтверждались.

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Ранее Life.ru рассказывал, как ещё летом Mr. Credo резко активизировал концертную деятельность после длительного отсутствия на большой сцене. Тогда стало известно о подготовке большого московского выступления, билеты на которое доходили до 20 тысяч рублей, а следом планировались гастроли по другим городам. До этого артист долгое время практически не появлялся на крупных площадках и редко общался с прессой.

Больше новостей о российских артистах, концертах и музыкальных камбэках — в разделе «Музыка» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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