Зумеры открыли «Чудную долину»: Mr. Credo снова на коне и не стесняется задирать ценник за выступления

Mr. Credo вернулся на большую сцену после многолетнего перерыва и снова собирает полные залы. В Екатеринбурге Александр Махонин дал сразу два концерта подряд — 19 и 20 сентября, и на каждый были раскуплены все пять тысяч билетов, пишет Mash.

В зале собрались как давние поклонники исполнителя «Медляка» и «Чудной долины», так и молодёжь, которая открыла его музыку относительно недавно. На выступления приходили целыми семьями — вместе с родителями были и совсем юные слушатели.

До Екатеринбурга Mr. Credo уже выступил в Москве и Петербурге. Большой концерт в петербургском A2 прошёл 12 сентября, билеты начинались примерно от 4,5 тысячи рублей. В Екатеринбурге стоимость доходила до 18 тысяч.

Теперь артист разворачивает полноценный тур по России. В афише уже заявлены Казань, Оренбург, Челябинск, Новосибирск и другие города. Программа построена вокруг главных хитов Mr. Credo — «Медляка», «Чудной долины», «Мамы Азии» и Cosa Nostra.

На фоне камбэка выросли и расценки артиста. По имеющимся данным, за частное выступление Mr. Credo запрашивает от 5 млн рублей. В райдере также фигурируют представительский автомобиль, пятизвёздочный отель, бизнес-класс для исполнителя и отдельные билеты для команды. При этом алкоголя в бытовом райдере нет. Эти условия официально самим артистом публично не подтверждались.

Ранее Life.ru рассказывал, как ещё летом Mr. Credo резко активизировал концертную деятельность после длительного отсутствия на большой сцене. Тогда стало известно о подготовке большого московского выступления, билеты на которое доходили до 20 тысяч рублей, а следом планировались гастроли по другим городам. До этого артист долгое время практически не появлялся на крупных площадках и редко общался с прессой.