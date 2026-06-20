Звезде нулевых Mr. Credo грозит арест перед концертом в Москве из-за автоштрафов

Певцу Mr. Credo (настоящее имя — Александр Махонин) грозит до 15 суток ареста из-за неоплаченных штрафов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

На авторе хита «Сегодня в белом танце кружимся» висят дорожные штрафы на сумму около 50 тысяч рублей. Из-за этого судебные приставы уже открыли против него исполнительное производство. Заседание суда по этому делу назначено на июль.

Махонину могут назначить штраф в двойном размере — 100 тысяч рублей. Или 15 суток административного ареста. Также возможно до 50 часов общественных работ.

Чтобы расплатиться со штрафами, Мистер Кредо резко активизировал концертную деятельность. Он готовится к выступлению в конце июля в Москве — билеты стоят от 4 тысяч до 20 тысяч рублей. В сентябре певец поедет в Екатеринбург.

Ещё в 2025 году Мистера Кредо разыскивали приставы из-за автомобильных штрафов, которые он не платит с 2024 года. Все нарушения он собрал на своём BMW. Исполнитель получал штрафы за неправильную парковку в Москве, а ещё за превышение скорости в Краснодарском крае и Ростовской области.