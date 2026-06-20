Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 07:41

Звезде нулевых Mr. Credo грозит арест перед концертом в Москве из-за автоштрафов

Mr. Credo грозит 15 суток ареста из-за неоплаченных штрафов на 50 тысяч рублей

Обложка © VK / Хиты Магнитных Лент 80-90-2000-х

Обложка © VK / Хиты Магнитных Лент 80-90-2000-х

Певцу Mr. Credo (настоящее имя — Александр Махонин) грозит до 15 суток ареста из-за неоплаченных штрафов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

На авторе хита «Сегодня в белом танце кружимся» висят дорожные штрафы на сумму около 50 тысяч рублей. Из-за этого судебные приставы уже открыли против него исполнительное производство. Заседание суда по этому делу назначено на июль.

Махонину могут назначить штраф в двойном размере — 100 тысяч рублей. Или 15 суток административного ареста. Также возможно до 50 часов общественных работ.

Чтобы расплатиться со штрафами, Мистер Кредо резко активизировал концертную деятельность. Он готовится к выступлению в конце июля в Москве — билеты стоят от 4 тысяч до 20 тысяч рублей. В сентябре певец поедет в Екатеринбург.

Россиян могут перестать штрафовать за забытые права
Россиян могут перестать штрафовать за забытые права

Ещё в 2025 году Мистера Кредо разыскивали приставы из-за автомобильных штрафов, которые он не платит с 2024 года. Все нарушения он собрал на своём BMW. Исполнитель получал штрафы за неправильную парковку в Москве, а ещё за превышение скорости в Краснодарском крае и Ростовской области.

Главные события автопрома и советы для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar