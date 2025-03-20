Певца Мистера Кредо разыскивают приставы из-за многочисленных автомобильных штрафов

Судебные приставы разыскивают певца Мистера Кредо из-за неуплаченных автомобильных штрафов. По данным SHOT, на Александре Махонине и его BMW с прошлого лета числятся штрафы на сумму 40 тысяч рублей.

За последние месяцы он добавил ещё четыре штрафа — два за неправильную парковку в Москве и два за превышение скорости в Краснодарском крае и Ростовской области. В общей сложности его долг перед российской ФССП составляет около 50 тысяч рублей, но он до сих пор не погасил эту сумму.

В связи с этим против автора известной песни «Чудная долина» было возбуждено исполнительное производство. Кроме того, на его автомобиль наложен запрет на регистрационные действия, что делает невозможным быструю продажу автомобиля.