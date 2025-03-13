На певицу Zivert подали в суд больше 20 человек

Группа из 21 человека подала коллективный иск против певицы Zivert (настоящее имя Юлия Зиверт) из-за отмены и переноса её концерта в Мурманске. Об этом сообщает местное издание B-port.

Первоначально выступление популярной артистки было запланировано на 2020 год, однако его отменили из-за пандемии коронавируса. В дальнейшем концерт не раз переносили, ссылаясь на различные причины, включая плохое самочувствие и болезни самой Zivert.

Когда организатор отказался вернуть деньги за билеты зрителям, которые ждали выступления, к делу подключился Роспотребнадзор и помог подготовить коллективный иск. Хотя количество возможных истцов могло достигать 40, лишь 21 человек предоставил необходимые документы в установленные сроки.

«На текущий момент иск подан. Он рассматривается в Плесецком районном суде города Архангельск по месту нахождения организатора. Все заявители, которые отражены в этом иске и изъявят желание присоединиться по ходатайству к иску, могут обращаться в Ленинский суд и принимать участи в режиме видеоконференцсвязи», — рассказал начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Мурманской области Эдуард Балаян.