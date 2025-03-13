Концерт Алексея Глызина в Чите внезапно отменили за минуту до его начала
Певец Алексей Глызин за минуту до начала отменил концерт в Чите из-за простуды
Алексей Глызин. Обложка © TACC / Вячеслав Прокофьев
Концерт певца Алексея Глызина в Чите отменили за минуту до его начала. Об этом сообщает местное издание «Чита.ру».
По данным издания, выступление заслуженного артиста РФ должно было состояться в 19:00 в Забайкальской краевой филармонии. Поклонники Глызина отметили, что в 18:59 им сообщили о переносе концерта на 14 апреля по причине болезни певца.
Концертный директор Глызина пояснил, что артист простудился в дороге. Утром в день концерта певец уже неважно себя чувствовал. Однако исполнитель приехал на саундчек, но не смог выступить перед поклонниками из-за боли в горле.
А ранее Life.ru писал, что в Ульяновске отменили концерт певицы Надежды Кадышевой из-за её плохого самочувствия. Выступление артистки должно было состояться 31 марта во дворце «Губернаторский». Кроме того, концерт отменили в Пензе.