Концерт Алексея Глызина в Чите внезапно отменили за минуту до его начала

Концерт певца Алексея Глызина в Чите отменили за минуту до его начала. Об этом сообщает местное издание «Чита.ру».

По данным издания, выступление заслуженного артиста РФ должно было состояться в 19:00 в Забайкальской краевой филармонии. Поклонники Глызина отметили, что в 18:59 им сообщили о переносе концерта на 14 апреля по причине болезни певца.

Концертный директор Глызина пояснил, что артист простудился в дороге. Утром в день концерта певец уже неважно себя чувствовал. Однако исполнитель приехал на саундчек, но не смог выступить перед поклонниками из-за боли в горле.