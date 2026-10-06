Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* попал в базу украинского сайта «Миротворец»** после заявлений о необходимости искать компромиссы с Россией для завершения конфликта. Информация о его досье появилась на самом ресурсе и в украинских СМИ.

Авторы сайта обвинили парламентария в действиях, которые, по их версии, направлены на деморализацию украинского общества, «подавление воли к сопротивлению» и срыв мобилизационных мероприятий. Поводом стали публичные высказывания Гончаренко* последних дней.

Ранее он предложил обсуждать с Москвой сразу несколько спорных вопросов, включая отказ от курса на вступление в НАТО, статус русского языка и положение канонической Украинской православной церкви. Сам депутат утверждал, что подобные уступки могут стать частью мирного урегулирования.

До этого Гончаренко* также неоднократно критиковал работу украинских военкоматов и сообщал о случаях незаконного удержания мужчин и нарушениях их прав. Эти заявления тоже регулярно становились поводом для конфликтов с действующей властью.

Сегодня стало известно, что Алексея Гончаренко* исключили из «Европейской солидарности» после разногласий по поводу мирного урегулирования. До этого нардеп призывал украинские власти обсудить с обществом возможные условия мирного соглашения. Среди возможных компромиссов он называл отказ от НАТО, а также вопросы языка и религии, напомнив, что каждый раз, отказываясь от дипломатических путей урегулирования, Киев лишь теряет свои позиции за столом переговоров.

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