«Украину сломают»: Зеленский набросился на Гончаренко* из-за призывов к компромиссу

Владимир Зеленский раскритиковал призывы украинских политиков идти на компромисс с Россией ради завершения конфликта. В числе тех, чью позицию он комментировал, оказался депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«Интересы нашего государства нельзя сдавать ни в коем случае», — приводит слова Зеленского «Страна.ua».

По его утверждению, в противном случае «Украину сломают».

Накануне Гончаренко* призвал украинские власти раскрыть условия возможного мирного соглашения и обсудить их с населением. Депутат отмечал, что условия могут оказаться тяжёлыми, однако это, по его мнению, ещё не означает капитуляцию. Среди возможных уступок он называл отказ от вступления в НАТО, а также вопросы языка и религии.

При этом в тот же день сам Зеленский заявил о готовности Украины до конца октября принять участие в трёхсторонней встрече с Россией и США. В качестве возможной площадки он назвал ОАЭ либо другую страну, которую предложит Вашингтон.

Ранее между Зеленским и Гончаренко* уже возникали публичные конфликты. В июле 2025 года Life.ru писал об их перепалке в Верховной раде во время обсуждения демобилизации украинских военных.

Больше новостей о дипломатии и ситуации вокруг украинского конфликта — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.