Гончаренко* призвал власти Украины обсудить условия мира с народом
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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* призвал украинские власти раскрыть условия мирного соглашения, которые сейчас обсуждаются, и вынести их на обсуждение с населением. Об этом парламентарий написал в своём Telegram-канале.
По словам Гончаренко*, в офисе Владимира Зеленского опасаются напрямую рассказывать гражданам о предложениях по завершению конфликта. При этом депутат считает, что сложные условия не обязательно означают капитуляцию Украины.
«Условия — сложные, но это не капитуляция Украины. Это возможность положить конец войне», — написал Гончаренко*.
Он также заявил, что украинскому обществу необходимо открыто рассказать о возможных вариантах завершения конфликта. По словам депутата, «пришло время поговорить».
Гончаренко* сообщил, что направил соответствующие письма госсекретарю США Марко Рубио, спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру. В обращении он попросил опубликовать условия окончания конфликта, которые, по его утверждению, сейчас обсуждаются.
Накануне депутат заявлял о необходимости искать пути к мирному соглашению. В числе вопросов, по которым Киев, по его мнению, может пойти на уступки, он называл возможное невступление в НАТО, а также вопросы языка и веры.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* уже неоднократно выступал за поиск путей к завершению конфликта. Накануне Life.ru сообщал, что он призвал Киев добиваться мирного соглашения, заявив об ухудшении положения страны и необходимости искать возможности для переговоров. Ранее парламентарий также призывал украинское общество оказывать давление на власти ради скорейшего мирного урегулирования. По словам Гончаренко*, после завершения боевых действий на Украине должны пройти выборы и последовать политические изменения. В мае Гончаренко* уже заявлял о необходимости завершать конфликт и призывал Киев добиваться мира. Тогда депутат написал, что войну необходимо заканчивать и делать всё возможное, чтобы боевые действия прекратились.
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