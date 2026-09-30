Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* призвал украинское общество оказывать давление на руководство страны ради скорейшего мирного урегулирования. Об этом он заявил в интервью журналистке Евгении Кутновой.

Парламентарий считает, что после достижения мира на Украине должны пройти выборы и последовать серьёзные политические изменения. По его словам, во время продолжающихся боевых действий провести смену власти через выборы невозможно.

Гончаренко* заявил, что украинское общество, по его оценке, разделилось на 99,9% людей, которые страдают от конфликта, и 0,1% тех, кто получает от него выгоду. Депутат утверждает, что представители второй группы находятся в руководстве страны и принимают решения.

Ранее Life.ru сообщал о заявлении бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель, которая назвала проводимую Киевом политику «самоубийственной». Она связала свою оценку в том числе с финансовым положением Украины и дефицитом средств на 2027 год. Мендель также неоднократно публично выступала за поиск пути к прекращению конфликта, однако её заявления являются её собственной политической оценкой.

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