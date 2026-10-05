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Опубликовано 5 октября, 23:52

Гончаренко* исключили из партии Порошенко* за позицию по миру на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rospoint

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rospoint

Партия «Европейская солидарность» исключила депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* из своих рядов. Политическую организацию возглавляет бывший президент Украины Пётр Порошенко*. Об этом партия сообщила в Telegram.

В «Европейской солидарности» объяснили решение идеологическими разногласиями. В партии заявили, что публичная позиция Гончаренко* по завершению конфликта и будущей системе безопасности Украины расходится с их взглядами.

«Публичные позиции Алексея Гончаренко* относительно завершения войны и будущей архитектуры безопасности Украины разошлись с позицией «Европейской солидарности» и её идеологическими принципами», — указано в сообщении.

Одновременно партия призвала обсуждать возможные варианты завершения конфликта, гарантии безопасности и дальнейший политический курс Украины. При этом «Европейская солидарность» подчеркнула, что независимость страны, её европейский курс и право самостоятельно определять систему безопасности должны оставаться неизменными.

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Ранее Гончаренко* написал в местной газете о ситуации на Украине. По его словам, страна теряет людей на фронте и в тылу, сталкивается с оттоком населения и ухудшением экономической ситуации. Депутат также заявил, что у Украины не хватает собственных средств не только для ведения боевых действий, но и для содержания государства. Гончаренко* призвал признать сложившуюся ситуацию и сосредоточиться на поиске мирного решения.

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* Внесены Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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Лия Мурадьян
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