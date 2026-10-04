Каждые новые условия по урегулированию конфликта, которые предлагают Киеву, оказываются хуже предыдущих. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в колонке для «Украинской правды».

По словам парламентария, Украина теряет людей на фронте и в тылу, сталкивается с оттоком населения и ухудшением экономической ситуации. Он также заявил, что у страны нет собственных денег не только на ведение боевых действий, но и на содержание государства.

«Мы теряем бизнес и экономику. И каждые следующие условия, которые нам предлагают, хуже предыдущих», — написал Гончаренко*

Депутат считает, что Киеву необходимо признать сложившуюся ситуацию и сосредоточиться на поиске мирного решения. По его мнению, затягивание конфликта может привести к ещё менее выгодным условиям в будущем.

В своей колонке Гончаренко* предлагает вести переговоры не по одному глобальному соглашению, а по отдельным направлениям — от безопасности до экономики и гуманитарных вопросов. Для каждого такого трека он предлагает привлекать внешних гарантов, заинтересованных в выполнении договорённостей.

Ранее Life.ru сообщал, что Гончаренко* призвал украинские власти раскрыть условия мирного соглашения и обсудить их с населением. По его словам, обсуждаемые предложения сложные, но не означают капитуляции Украины. Депутат также направил обращения американским представителям с просьбой публично представить условия возможного урегулирования.

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