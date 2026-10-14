Сразу три депутата польского Сейма оказались в базе украинского сайта «Миротворец»*. Поводом стала их инициатива провести во Львове шествие в честь Дня независимости Польши.

В список внесли представителей партии «Право и справедливость» Дариуша Стефанюка, Патрика Томаша Вихера и Артура Шалабавку. Авторы сайта обвинили парламентариев в участии в информационных мероприятиях против Украины, которые, по их мнению, отвечают интересам России.

Претензии связаны с обращением польских политиков к собственному правительству. Депутаты предложили Варшаве запросить у украинских властей и администрации Львова разрешение на проведение Марша независимости 11 ноября — в день национального праздника Польши.

Речь идёт об инициативе, которую поддержал 21 член Сейма. Парламентарии хотели выяснить, возможно ли организовать официальные праздничные мероприятия во Львове и готово ли польское правительство заняться их проведением. Сам факт подписания обращения не означает, что шествие было согласовано.

История с польским Маршем независимости во Львове уже привела к появлению в базе «Миротворца»* нескольких депутатов Сейма. Как сообщал Life.ru 26 сентября, тогда туда внесли ещё пятерых польских парламентариев, подписавших обращение к правительству. Всего инициативу поддержал 21 депутат.

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