Ещё пятерых депутатов польского сейма внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Поводом стало их участие в обращении о проведении польского Марша независимости во Львове.

В список попали Эдвард Сиарка, Ярослав Сачайко, Владислав Куровский, Кристиан Мариуш, Бронислав Фортин. Все они входят в число депутатов, которые подписали обращение к польскому правительству с предложением организовать шествие 11 ноября.

Согласно официальной базе польского сейма, соответствующее обращение поступило 28 августа. Его подписал 21 депутат. Парламентарии предложили кабинету Дональда Туска провести во Львове официальные мероприятия ко Дню независимости Польши и организовать марш по улицам города.

В «Миротворце»* утверждают, что польские депутаты якобы причастны к разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни, а также к действиям против Украины. Эти формулировки представляют позицию авторов сайта.

Ранее в базе «Миротворца»* уже появлялись сведения о других польских парламентариях.

Ранее в базу «Миротворца»* внесли бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко. Авторы ресурса выдвинули против него обвинения в воровстве, мародёрстве и выезде с территории страны на служебной машине. Кравченко покинул пост генпрокурора в сентябре и позднее уехал за границу, объяснив поездку намерением проинформировать иностранных партнёров о ситуации вокруг украинских антикоррупционных органов. До этого НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщали о расследовании дела в отношении преступной организации, среди фигурантов которого находился сотрудник офиса генпрокурора.

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