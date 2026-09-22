Жену Петросяна Татьяну Брухунову внесли в базу «Миротворца»*

Татьяну Брухунову, супругу народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Её карточка появилась на сайте 22 сентября.

Создатели ресурса приписывают ей некую пропаганду и действия против суверенитета и территориальной целостности Украины.

Сам Евгений Петросян находится в базе ресурса с августа 2017 года. Тогда авторы сайта указывали на его выступления в Крыму и обвиняли артиста в нарушении украинской границы.

Ранее Life.ru писал, что в базу «Миротворца»* внесли российских фигуристок Аделию Петросян и Алину Горбачёву. Авторы ресурса также приписывали спортсменкам посягательство на суверенитет Украины и публичную поддержку России. Позднее в базе появлялись и другие российские спортсмены и общественные деятели. Сам ресурс в РФ признан экстремистским и запрещён.

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