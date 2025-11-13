Фигуристки Петросян и Горбачёва попали в базу «Миротворца»*

Российские фигуристки Аделия Петросян и Алина Горбачёва были добавлены в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Основанием для этого, согласно информации на портале, стали обвинения в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичное одобрение проведения специальной военной операции.

Обе спортсменки, несмотря на юный возраст, уже добились серьёзных успехов в фигурном катании. Аделия Петросян, которой 18 лет, представляет знаменитую группу Этери Тутберидзе, является двукратной чемпионкой страны и трёхкратной победительницей российского этапа Гран-при. Недавно она успешно выступила на квалификационном турнире в Пекине, завоевав лицензию на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

Её ровесница Алина Горбачёва также демонстрирует впечатляющие результаты: она стала бронзовым призёром национального чемпионата в 2024 году, а также неоднократно побеждала и занимала призовые места на этапах Гран-при России.

Ранее сообщалось, что «Миротворец»* добавил в свою базу данных российского фигуриста и мастера спорта международного класса Петра Гуменника. Утверждается, что 23-летний спортсмен совершил посягательства на суверенитет Украины и занимался популяризацией российской пропаганды.

