«Миротворец»* внёс в свой реестр российского фигуриста Петра Гуменника

Поводом для внесения Гуменника в реестр стали его фото с российским шоуменом Стасом Барецким, посещение Мариуполя и деятельность его отца, протоиерея Олега Гуменника, чей храм отправляет гуманитарную помощь в зону СВО.

Ранее Life.ru рассказывал, что на квалификационном турнире в Пекине Пётр Гуменник в сумме за две программы набрал 262,82 балла, обойдя представителей Южной Кореи и Мексики. Параллельно с этим админы «Миротворца»* нашли себе новое занятие. Они выискивают в России и Белоруссии маленьких детей и подростков, добавляя к себе в базу данных информацию о них. Ранее сайт внёс в свой список «‎мишеней» ещё 17 несовершеннолетних россиян и белорусов.