«Миротворец»* внёс в свой реестр российского фигуриста Петра Гуменника
Обложка © ТАСС / VCG / Tang Xinyu
Украинский сайт «Миротворец»* добавил в свою базу данных российского фигуриста и мастера спорта международного класса Петра Гуменника. На это обратил внимание «Постньюс».
Ресурс обвиняет 23-летнего спортсмена в якобы посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в распространении российской пропаганды.
Поводом для внесения Гуменника в реестр стали его фото с российским шоуменом Стасом Барецким, посещение Мариуполя и деятельность его отца, протоиерея Олега Гуменника, чей храм отправляет гуманитарную помощь в зону СВО.
Ранее Life.ru рассказывал, что на квалификационном турнире в Пекине Пётр Гуменник в сумме за две программы набрал 262,82 балла, обойдя представителей Южной Кореи и Мексики. Параллельно с этим админы «Миротворца»* нашли себе новое занятие. Они выискивают в России и Белоруссии маленьких детей и подростков, добавляя к себе в базу данных информацию о них. Ранее сайт внёс в свой список «мишеней» ещё 17 несовершеннолетних россиян и белорусов.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.
* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ.