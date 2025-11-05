«Миротворец»* внёс в список «‎мишеней» ещё 17 детей из России и Белоруссии

Скандальный украинский сайт «Миротворец»* внёс в базу данные ещё 17 несовершеннолетних из России и Белоруссии. Опубликованные анкеты новых «‎мишеней» относятся к детям в возрасте от трёх до 16 лет.

Ранее Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека направил обращение Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку. СПЧ потребовал добиться удаления данных несовершеннолетних с сайта. В заявлении комиссии отмечалось, что в базу «Миротворца»* вносятся даже двух- и трёхлетние дети, которых обвиняют в «российской агрессии» и нарушении границ. Совет назвал это «вопиющим случаем» и направил официальный запрос в ООН, ведь всего неделей ранее «Миротворец»* пополнил свою базу данных ещё одной партией маленьких детей. Туда внесли информацию о 25 малышах.