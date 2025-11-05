«Миротворец»* внёс в список «мишеней» ещё 17 детей из России и Белоруссии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Maria Sbytova
Скандальный украинский сайт «Миротворец»* внёс в базу данные ещё 17 несовершеннолетних из России и Белоруссии. Опубликованные анкеты новых «мишеней» относятся к детям в возрасте от трёх до 16 лет.
Им приписывают «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «сознательное нарушение государственной границы». Этот сайт подстрекают радикалов устраивать расправы над неугодными киевскому режиму.
Ранее Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека направил обращение Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку. СПЧ потребовал добиться удаления данных несовершеннолетних с сайта. В заявлении комиссии отмечалось, что в базу «Миротворца»* вносятся даже двух- и трёхлетние дети, которых обвиняют в «российской агрессии» и нарушении границ. Совет назвал это «вопиющим случаем» и направил официальный запрос в ООН, ведь всего неделей ранее «Миротворец»* пополнил свою базу данных ещё одной партией маленьких детей. Туда внесли информацию о 25 малышах.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.
*Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ.