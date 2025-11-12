Россия и США
12 ноября, 10:10

Ски-альпиниста Филиппова внесли в базу «Миротворца»* из-за попадания на Олимпиаду

Никита Филиппов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / filippov.nikita1

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, ранее квалифицировавшийся на Олимпийские игры 2026 года, включён в базу украинского ресурса «Миротворец»*. Информация об этом появилась на скандальном украинском сайте.

Спортсмену инкриминируется «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичная поддержка специальной военной операции».

Филиппов является одним из трёх российских атлетов, которые отобрались на Олимпиаду 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо (6-22 февраля). Также в их число входят фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник, который тоже был внесён в базу «Миротворца»* несколько дней назад.

Ранее Life.ru сообщал о 16-летнем подростке из Крыма, которого сочли «угрозой суверенитету» Украины. Его также внесли в базу данных сайта «Миротворец»*. Оказалось, что подросток, рождённый в 2010 году, является членом патриотического движения «Юнармия». В последнее время администраторы ресурса выискивают в России и Белоруссии маленьких детей и подростков, добавляя их в базу данных. Так, 5 ноября стало известно, что сайт внёс в свой список «‎мишеней» ещё 17 несовершеннолетних россиян и белорусов.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ.

Наталья Афонина
