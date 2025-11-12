Ски-альпиниста Филиппова внесли в базу «Миротворца»* из-за попадания на Олимпиаду

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, ранее квалифицировавшийся на Олимпийские игры 2026 года, включён в базу украинского ресурса «Миротворец»*. Информация об этом появилась на скандальном украинском сайте.

Филиппов является одним из трёх российских атлетов, которые отобрались на Олимпиаду 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо (6-22 февраля). Также в их число входят фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник, который тоже был внесён в базу «Миротворца»* несколько дней назад.