«Миротворец»* обвинил российских бобслеистов и скелетонистов в «пропаганде войны»

Семь российских спортсменов, выступающих в дисциплинах бобслей и скелетон, были включены в базу данных известного украинского ресурса «Миротворец»*.

В список попали бобслеисты Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Степан Дубинко, Леонид Михневич, а также скелетонисты Елизавета Кулакова, Евгений Рукосуев и Богдан Попов. Все они имеют спортивные звания (мастера спорта или кандидаты в мастера спорта России).

Сайт «Миротворец»* обвиняет российских атлетов в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в «пропаганде войны».

