11 ноября, 06:45

«Миротворец»* обвинил российских бобслеистов и скелетонистов в «пропаганде войны»

Обложка © Telegram / ФЕДЕРАЦИЯ БОБСЛЕЯ РОССИИ

Семь российских спортсменов, выступающих в дисциплинах бобслей и скелетон, были включены в базу данных известного украинского ресурса «Миротворец»*.

В список попали бобслеисты Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Степан Дубинко, Леонид Михневич, а также скелетонисты Елизавета Кулакова, Евгений Рукосуев и Богдан Попов. Все они имеют спортивные звания (мастера спорта или кандидаты в мастера спорта России).

Сайт «Миротворец»* обвиняет российских атлетов в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в «пропаганде войны».

«Миротворец»* внёс в свой реестр российского фигуриста Петра Гуменника
«Миротворец»* внёс в свой реестр российского фигуриста Петра Гуменника

Ранее Life.ru сообщал о 16-летнем подростке из Крыма, которого сочли «угрозой суверенитету» Украины. Его также внесли в базу данных сайта «Миротворец»*. Оказалось, что подросток, рождённый в 2010 году, является членом патриотического движения «Юнармия». В последнее время администраторы ресурса выискивают в России и Белоруссии маленьких детей и подростков, добавляя их в базу данных. Так, 5 ноября стало известно, что сайт внёс в свой список «‎мишеней» ещё 17 несовершеннолетних россиян и белорусов.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ.

