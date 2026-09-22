Жене Петросяна Брухуновой впервые за 13 лет отказали в итальянской визе

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова не смогла отправиться на Неделю моды в Милане после отказа в итальянской визе. По словам блогера, за 13 лет поездок по Европе с подобной ситуацией она столкнулась впервые.

Брухунова рассказала в личном блоге, что должна была вылететь в Италию в компании подруг и посетить Milan Fashion Week. Однако паспорт ей вернули без визы.

«Впервые мне не дали визу. Без обоснований, без объяснений», — пожаловалась она подписчикам.

Причину отказа Брухунова не назвала. При этом Визовый кодекс ЕС предусматривает, что решение об отказе и его основание должны доводиться до заявителя с помощью стандартной формы. Поэтому из опубликованного рассказа блогера невозможно установить, какое именно формальное основание указали итальянские консульские службы.

Поездка должна была совпасть с женской Неделей моды в Милане. Согласно официальному календарю Camera Nazionale della Moda Italiana, показы сезона весна-лето 2027 проходят с 22 по 28 сентября. В программе — десятки дефиле и презентаций, включая Prada и другие крупные модные дома.

Для россиян получение шенгенских виз в последние годы стало сложнее. С 2022 года ЕС полностью приостановил соглашение об упрощённом визовом режиме с Россией, а в ноябре 2025-го ввёл дополнительные ограничения: российским гражданам в общем порядке перестали выдавать многократные визы, поэтому на каждую новую поездку требуется отдельное обращение. При этом Италия продолжает принимать визовые заявления россиян.

Сама Брухунова регулярно путешествует и делится поездками с подписчиками. В начале года она, например, отдыхала на Мальдивах и показывала фотографии с острова.