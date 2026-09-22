Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября, 10:19

Жене Петросяна Брухуновой впервые за 13 лет отказали в итальянской визе

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bruhunova

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bruhunova

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова не смогла отправиться на Неделю моды в Милане после отказа в итальянской визе. По словам блогера, за 13 лет поездок по Европе с подобной ситуацией она столкнулась впервые.

Брухунова рассказала в личном блоге, что должна была вылететь в Италию в компании подруг и посетить Milan Fashion Week. Однако паспорт ей вернули без визы.

«Впервые мне не дали визу. Без обоснований, без объяснений», — пожаловалась она подписчикам.

Россиянки лишились поездок в Италию и потеряли тысячи евро из-за задержки виз
Россиянки лишились поездок в Италию и потеряли тысячи евро из-за задержки виз

Причину отказа Брухунова не назвала. При этом Визовый кодекс ЕС предусматривает, что решение об отказе и его основание должны доводиться до заявителя с помощью стандартной формы. Поэтому из опубликованного рассказа блогера невозможно установить, какое именно формальное основание указали итальянские консульские службы.

Поездка должна была совпасть с женской Неделей моды в Милане. Согласно официальному календарю Camera Nazionale della Moda Italiana, показы сезона весна-лето 2027 проходят с 22 по 28 сентября. В программе — десятки дефиле и презентаций, включая Prada и другие крупные модные дома.

Для россиян получение шенгенских виз в последние годы стало сложнее. С 2022 года ЕС полностью приостановил соглашение об упрощённом визовом режиме с Россией, а в ноябре 2025-го ввёл дополнительные ограничения: российским гражданам в общем порядке перестали выдавать многократные визы, поэтому на каждую новую поездку требуется отдельное обращение. При этом Италия продолжает принимать визовые заявления россиян.

Россиянам усложнили подачу на визу Италии — старые отпечатки больше не прокатят
Россиянам усложнили подачу на визу Италии — старые отпечатки больше не прокатят

Сама Брухунова регулярно путешествует и делится поездками с подписчиками. В начале года она, например, отдыхала на Мальдивах и показывала фотографии с острова.

Больше новостей о шоу-бизнесе — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Евгений Петросян
  • Татьяна Брухунова
  • Италия
  • Путешествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar