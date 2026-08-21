Россиянки лишились поездок в Италию и потеряли тысячи евро из-за задержки виз

Две россиянки лишились запланированных поездок в Италию из-за затянувшегося оформления шенгенских виз. Их загранпаспорта оставались в консульстве несколько месяцев, а одна из туристок оценила потери от сорванного отпуска в восемь тысяч евро, выяснила «Лента.ру».

Александра подала документы через московский офис визового центра Almaviva 14 мая, рассчитывая улететь 19 июля. На тот момент заявителям сообщали о сроке рассмотрения от 45 до 60 дней, поэтому девушка заранее приобрела билеты и забронировала отель.

Однако и к середине августа паспорт ей не вернули, а оплаченные брони к тому времени сгорели.

«В общей сложности мы потеряли 8 тысяч евро», — рассказала Александра.

Россиянка также пожаловалась на сложности с записью в визовый центр. По её утверждению, свободные слоты практически отсутствуют, а услуги посредников или специальные способы записи могут обходиться заявителям в 10–20 тысяч рублей. Подтверждения её заявления о возможных злоупотреблениях со стороны визовых центров в материале не приводится.

С похожей ситуацией столкнулась Людмила, подавшая документы вместе с молодым человеком через VMS 27 мая перед запланированной на 27 июля поездкой. В начале августа её спутнику паспорт вернули, однако сама девушка продолжила ждать.

«Неделю назад мне ответили, что документы рассмотрены, но их до сих пор нет. И я не знаю, виза там будет или отказ. По итогу мой паспорт всё лето пролежал в итальянском консульстве», — рассказала Людмила.

Напомним, с 29 июня итальянская сторона изменила заявленные сроки рассмотрения туристических виз. Московское генконсульство Италии сейчас предупреждает, что обработка заявления занимает не менее 60 дней, и рекомендует подавать документы задолго до предполагаемой поездки.