Три депутата польского Сейма попали в базу «Миротворца»*

Имена ещё трёх депутатов польского Сейма появились в базе украинского сайта «Миротворец»*. Об этом стало известно из данных ресурса.

Записи о Михале Восе, Дороте Арцишевской-Миелевчик и Анджее Вальдемаре сайт разместил 19 сентября. Авторы назвали парламентариев провокаторами и обвинили их в покушении на суверенитет Украины. Среди других претензий — распространение пропаганды и участие в информационных мероприятиях против страны.

Все трое подписали обращение к премьер-министру Польши Дональду Туску. В нём депутаты предложили провести во Львове марш в честь польского Дня независимости 11 ноября. Инициативу поддержал 21 член Сейма. Днём ранее ресурс опубликовал сведения ещё о трёх депутатах нижней палаты польского парламента.

«Миротворец»* действует с 2014 года и размещает персональные данные политиков, журналистов, артистов и спортсменов. Поводом для включения в базу становятся поездки в Крым и Донбасс, а также другие действия, которые вызывают недовольство авторов сайта. На ресурсе появлялись сведения даже о двухлетних детях. Генпрокуратура РФ заявляла, что создатели сайта незаконно собирают личные данные и используют ресурс для преследования оппозиционных политиков и журналистов.

Ранее сообщалось, что депутат парламента Сербии Бранимир Несторович также попал в базу «Миротворца»*. Сведения о нём появились на сайте днём в субботу. Авторы ресурса поставили ему в вину поддержку России и распространение пропаганды. Кроме того, они обвинили парламентария в участии в «актах гуманитарной агрессии» против Украины. В базе также фигурируют российские деятели культуры и граждане других стран.

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