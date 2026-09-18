Сразу трое депутатов польского Сейма оказались в базе скандального украинского сайта «Миротворец»*. Речь идёт о Романе Фрице, Михале Москале и Януше Ковальском.

Фриц представляет партию «Конфедерация польской короны», Москаль — оппозиционную «Право и справедливость». Ковальский сейчас является независимым депутатом, до апреля он входил во фракцию «Право и справедливость».

Авторы «Миротворца»* называют польских парламентариев провокаторами и обвиняют их, в частности, в посягательстве на суверенитет Украины и участии в информационно-пропагандистских мероприятиях против страны.

Все трое ранее подписали обращение к премьер-министру Польши Дональду Туску с предложением провести 11 ноября польский Марш независимости по улицам Львова. Всего под парламентским запросом стоят подписи 21 депутата.

Авторы инициативы объяснили её желанием поддержать живущих во Львове поляков и напомнить о польской истории города. Они также предложили правительству выяснить, согласуют ли украинские и львовские власти такое мероприятие и готова ли Варшава обеспечить его организацию и финансирование.

Ранее Life.ru писал о внесении в базу «Миротворца»* польского евродепутата Евы Зайончковской-Герник. Поводом тогда стала её акция в Европарламенте и критика политики Киева в отношении украинских националистических формирований.

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