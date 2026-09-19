Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 сентября, 13:16

Сербский депутат Несторович оказался в базе «Миротворца»* из-за поддержки России

Обложка © ruserbia

Обложка © ruserbia

Персональные данные депутата парламента Сербии Бранимира Несторовича внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Соответствующая информация появилась на ресурсе.

Публикация появилась в субботу днём. «Миротворец»* обвиняет Несторовича в поддержке России, пропаганде и участии в «актах гуманитарной агрессии» в отношении Украины.

Украинский сайт «Миротворец»* известен публикациями личных данных журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан. На ресурсе не раз появлялись сведения о несовершеннолетних. В базу также внесены данные ряда российских деятелей культуры и граждан других стран.

Глава World Boxing Геннадий Головкин попал в базу сайта «Миротворец»*
Глава World Boxing Геннадий Головкин попал в базу сайта «Миротворец»*

Ранее Life.ru писал, что кандидата на пост президента FIDE Вадима Розенштайна внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*, приписав ему поддержку СВО. Он баллотируется в паре с Гордоном Тангом, связан с проектом WR Chess и является делегатом Федерации шахмат Германии. Выборы президента FIDE пройдут 26 сентября в Самарканде.

* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Сербия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar