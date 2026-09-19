Персональные данные депутата парламента Сербии Бранимира Несторовича внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Соответствующая информация появилась на ресурсе.

Публикация появилась в субботу днём. «Миротворец»* обвиняет Несторовича в поддержке России, пропаганде и участии в «актах гуманитарной агрессии» в отношении Украины.

Украинский сайт «Миротворец»* известен публикациями личных данных журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан. На ресурсе не раз появлялись сведения о несовершеннолетних. В базу также внесены данные ряда российских деятелей культуры и граждан других стран.

Ранее Life.ru писал, что кандидата на пост президента FIDE Вадима Розенштайна внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*, приписав ему поддержку СВО. Он баллотируется в паре с Гордоном Тангом, связан с проектом WR Chess и является делегатом Федерации шахмат Германии. Выборы президента FIDE пройдут 26 сентября в Самарканде.