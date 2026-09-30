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Опубликовано 30 сентября, 15:16

«Отдайте нуждающимся»: Джигурда отказался от своей пенсии

Джигурда отказался от пенсии в 10 тысяч рублей в пользу нуждающихся

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/instadzhigurda

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/instadzhigurda

65-летний Никита Джигурда заявил, что не стал оформлять пенсию, поскольку его не устроил размер предполагаемой выплаты. По словам артиста, речь идёт о 10 тысячах рублей в месяц. Об этом он рассказал журналистам на мероприятии в честь 30-летия телеканала СТС.

«У меня пенсия 10 тысяч рублей, и я от неё отказался. Я её даже не оформлял. Отдайте тем, кто нуждается», — сказал Джигурда.

Артист дал понять, что продолжает рассчитывать прежде всего на собственные заработки. При этом ранее Джигурда признавался, что переживал непростой финансовый период и соглашался на участие в телевизионных проектах ради крупных гонораров.

Так, говоря о съёмках в шоу «Звёзды под капельницей», он утверждал, что за несколько съёмочных дней получил сумму, сопоставимую с выплатами его пенсии за много лет. В ноябре 2025 года Джигурда уже рассказывал, что гонорар за проект оказался эквивалентен примерно 20 годам таких выплат.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Маша Распутина также отказалась оформлять пенсию, назвав предполагаемые выплаты «позорными». Певица заявляла, что предпочитает продолжать работать и самостоятельно обеспечивать себя.

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Милена Скрипальщикова
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