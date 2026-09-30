«Отдайте нуждающимся»: Джигурда отказался от своей пенсии

65-летний Никита Джигурда заявил, что не стал оформлять пенсию, поскольку его не устроил размер предполагаемой выплаты. По словам артиста, речь идёт о 10 тысячах рублей в месяц. Об этом он рассказал журналистам на мероприятии в честь 30-летия телеканала СТС.

«У меня пенсия 10 тысяч рублей, и я от неё отказался. Я её даже не оформлял. Отдайте тем, кто нуждается», — сказал Джигурда.

Артист дал понять, что продолжает рассчитывать прежде всего на собственные заработки. При этом ранее Джигурда признавался, что переживал непростой финансовый период и соглашался на участие в телевизионных проектах ради крупных гонораров.

Так, говоря о съёмках в шоу «Звёзды под капельницей», он утверждал, что за несколько съёмочных дней получил сумму, сопоставимую с выплатами его пенсии за много лет. В ноябре 2025 года Джигурда уже рассказывал, что гонорар за проект оказался эквивалентен примерно 20 годам таких выплат.

Ранее Life.ru рассказывал, что Маша Распутина также отказалась оформлять пенсию, назвав предполагаемые выплаты «позорными». Певица заявляла, что предпочитает продолжать работать и самостоятельно обеспечивать себя.