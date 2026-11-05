Вику Цыганову внесли в базу сайта War and Sanctions ГУР МО Украины
Вика Цыганова. Обложка © ТАСС / URA.ru / Илья Московец
Российская певица Вика Цыганова оказалась в открытой базе данных War and Sanctions, которую ведёт Главное управление разведки Минобороны Украины. В опубликованной карточке артистку обвиняют в поддержке российской политики и участии в патриотических мероприятиях.
Украинская сторона относит Цыганову к так называемым «рупорам Кремля». Авторы ресурса указывают на её публичные высказывания в поддержку России и специальной военной операции.
Среди причин появления певицы в перечне также упоминаются её выступления на концертах патриотической направленности и посещение Крыма и Донбасса. Отдельно украинская разведка обратила внимание на участие артистки в президентской кампании Владимира Путина в 2018 году в качестве доверенного лица.
В карточке Цыгановой приводятся сведения о её музыкальном творчестве, включая композиции, посвящённые российским военнослужащим. В частности, упоминается выпущенная в 2022 году песня «Вагнер».
Ранее Life.ru сообщал, что рэпера Тимати внесли в базу украинской разведки из-за сотрудничества с сетью магазинов «Армия России». В опубликованной карточке артиста украинская сторона также указала его поддержку СВО и участие в патриотических концертах.