Российская певица Вика Цыганова оказалась в открытой базе данных War and Sanctions, которую ведёт Главное управление разведки Минобороны Украины. В опубликованной карточке артистку обвиняют в поддержке российской политики и участии в патриотических мероприятиях.

Украинская сторона относит Цыганову к так называемым «рупорам Кремля». Авторы ресурса указывают на её публичные высказывания в поддержку России и специальной военной операции.

Среди причин появления певицы в перечне также упоминаются её выступления на концертах патриотической направленности и посещение Крыма и Донбасса. Отдельно украинская разведка обратила внимание на участие артистки в президентской кампании Владимира Путина в 2018 году в качестве доверенного лица.

В карточке Цыгановой приводятся сведения о её музыкальном творчестве, включая композиции, посвящённые российским военнослужащим. В частности, упоминается выпущенная в 2022 году песня «Вагнер».