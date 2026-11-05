В базу украинского сайта «Миротворец»* попали два депутата Европарламента — французский политик Кристоф Гомар и представитель итальянской оппозиционной партии «Движение пяти звёзд» Данило Делла Валле.

Информация о европейских парламентариях появилась на страницах этого ресурса. Авторы сайта обвинили их в публичной поддержке России, причастности к «гуманитарной агрессии против Украины» и «манипулировании общественно значимой информацией».

Ранее создатели «Миротворца»* добавили в базу 14-летнего подростка, которого освободили из тюрьмы с пытками под Киевом. По версии авторов ресурса, школьник якобы участвовал в нападении на военнослужащих Национальной гвардии Украины. Инцидент произошёл возле здания в Петропавловской Борщаговке, где, по словам местных жителей, незаконно удерживали и пытали людей.

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