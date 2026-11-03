Два депутата Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) попали в базу украинского сайта «Миротворец»*. Речь идёт о Томаше Мариуше Фрелихе и Маркусе Бакхейте.

Администраторы сайта обвинили политиков в публичной поддержке России и действиях, которые, по их мнению, представляют угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины. Среди претензий также фигурирует «участие в актах гуманитарной агрессии» против Незалежной.

Оба политика представляют Германию в Европарламенте и входят во фракцию «Европа суверенных наций». Фрелих работает в том числе в подкомитете по правам человека, а Бакхейт — в комитетах по международной торговле, промышленности, исследованиям и энергетике.

Сайт «Миротворец»* действует с 2014 года. Его администраторы публикуют персональные сведения людей, которых считают причастными к действиям против Украины. В базу неоднократно попадали зарубежные политики, журналисты, общественные деятели и даже несовершеннолетние.

Ранее Life.ru сообщал о внесении ещё троих депутатов польского Сейма в базу «Миротворца». 14 октября на сайте появились данные Дариуша Стефанюка, Патрика Томаша Вихера и Артура Шалабавки. Поводом стало их обращение к польскому правительству с предложением провести во Львове шествие по случаю Дня независимости Польши.

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