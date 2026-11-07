Народный артист России Николай Басков оказался в базе данных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Причиной включения певца в перечень стала его публичная поддержка России и российских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала War&Sanctions.

Авторы украинской базы обратили внимание на участие Баскова в движении Putin Team, созданном в поддержку президента РФ Владимира Путина. Также в карточке артиста упоминаются его публикации в социальных сетях и выступления на массовых патриотических мероприятиях.

Отдельно украинская разведка указала на финансовую помощь певца российским военным. В декабре 2022 года Басков пожертвовал 1 миллион рублей на нужды Вооружённых сил России.

Среди других оснований для включения в список названы выступления артиста в поддержку российских военнослужащих и его участие в благотворительных проектах. В частности, в ноябре 2024 года Басков выступил соведущим концерта федерального проекта «Героям нашего времени», организованного для поддержки участников СВО и их семей.

Также представители ГУР упомянули участие певца в новогоднем «Голубом огоньке» в декабре 2024 года, среди гостей которого были российские военнослужащие. В перечень претензий украинской стороны вошли и поездки Баскова с выступлениями на территории, которые Киев считает своими.

Всего на портале War&Sanctions с начала 2022 года собраны сведения более чем о 450 артистах, спортсменах и общественных деятелях. Украинская разведка связывает их с поддержкой российской политики.