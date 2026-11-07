Музыкального продюсера Иосифа Пригожина внесли в базу портала War&Sanctions Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Среди причин украинская сторона назвала публичную поддержку специальной военной операции и российской политики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ресурса.

Составители досье обратили внимание на события 2014 года. Тогда Пригожин вместе с другими российскими деятелями культуры подписал обращение в поддержку позиции президента Владимира Путина по Украине и Крыму.

Отдельным пунктом в карточке продюсера указана его инициатива организовать в Крыму российский аналог международного песенного конкурса «Евровидение». Украинская разведка также упомянула неоднократные поездки Пригожина на полуостров.

Кроме того, авторы портала включили в перечень оснований публичные заявления продюсера в поддержку России и специальной военной операции.

Ранее в аналогичном перечне ГУР оказались другие известные российские артисты, среди которых Николай Басков, Наташа Королёва, Сергей Глушко (Тарзан), рэперы Тимати и Macan, а также певец SHAMAN (Ярослав Дронов).

Портал War&Sanctions содержит сведения о российских общественных деятелях, спортсменах и представителях шоу-бизнеса, которых украинская разведка связывает с поддержкой политики Москвы. С начала 2022 года в соответствующем разделе собрана информация более чем о 450 людях.