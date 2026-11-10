Галустян попал в базу ГУР за поддержку России и дружбу с Кадыровым
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Российский актёр и телеведущий Михаил Галустян оказался в базе данных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Причиной стали его публичная поддержка российской политики и отношения с руководством страны, следует из карточки артиста на портале War&Sanctions.
Авторы досье утверждают, что юморист поддерживает действия России на Украине и присоединение Крыма к РФ. Также ему ставят в вину распространение материалов в поддержку политики Кремля и сотрудничество с администрацией президента.
Отдельно украинская разведка упоминает дружеские отношения Галустяна с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В карточке фигурирует и поддержка актёром президента России Владимира Путина.
Ранее Life.ru сообщал, что Михаил Галустян перестал общаться с Владимиром Зеленским ещё в 2014 году. По словам актёра, раньше они пересекались на съёмках и в КВН, однако близкими друзьями никогда не были. После событий 2014 года их пути окончательно разошлись.