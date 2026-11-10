Российский актёр и телеведущий Михаил Галустян оказался в базе данных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Причиной стали его публичная поддержка российской политики и отношения с руководством страны, следует из карточки артиста на портале War&Sanctions.

Авторы досье утверждают, что юморист поддерживает действия России на Украине и присоединение Крыма к РФ. Также ему ставят в вину распространение материалов в поддержку политики Кремля и сотрудничество с администрацией президента.

Отдельно украинская разведка упоминает дружеские отношения Галустяна с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В карточке фигурирует и поддержка актёром президента России Владимира Путина.