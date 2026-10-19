Галустян рассказал, когда последний раз общался с Зеленским
Галустян признался, что перестал общаться с Зеленским в 2014 году
Зеленский (Наполеон) и Галустян (маркиз де МазоСад) на съёмочной площадке фильма «Ржевский против Наполеона» режиссёра Марюса Вайсберга. Обложка © ИТАР-ТАСС/ Кинокомпания «Централ Партнершип»
Российский актёр Михаил Галустян перестал общаться с экс-комиком Владимиром Зеленским ещё в 2014 году. По словам артиста, до этого они вместе работали, поддерживали связь, но близкими друзьями никогда не были. После событий 2014 года их общение полностью прекратилось. Об этом шоумен рассказал в интервью журналистке Лауре Джугелии.
«Мы не были друзьями, и с 2014 года мы перестали общаться. Всё, у человека другая жизнь, у меня другая жизнь», — признался Галустян.
Фото. Кадр из фильма © «8 новых свиданий» (2015). Реж. Марюс Вайсберг, сцен. Сергей Шефир, Борис Шефир
Разговор о Зеленском возник, когда артист вспомнил комедию «8 новых свиданий», в которой они оба снимались. Джугелия поинтересовалась, какими были отношения юмористов во времена КВН и совместных проектов. Галустян пояснил, что до 2014 года они регулярно пересекались по работе, однако после известных событий решили больше не поддерживать контакт.
Фото. Кадр из фильма © «8 новых свиданий» (2015). Реж. Марюс Вайсберг, сцен. Сергей Шефир, Борис Шефир
В ходе беседы ведущая также вспомнила давнюю историю о конфликте между командами КВН. По её словам, ходили слухи, что юмористы даже собирались выяснять отношения из-за похожих шуток. Галустян объяснил, что в те годы подобные ситуации действительно возникали, поскольку разные коллективы нередко готовили номера на одни и те же актуальные темы.
«Ребята подумали, значит, что мы как-то у них взяли или украли этот номер. Естественно, это не так», — подчеркнул актёр.
По его словам, участники команд просто по-разному обыгрывали одинаковые события, происходившие в мире. Иногда идеи оказывались настолько похожими, что возникали подозрения в плагиате. При этом Галустян заверил, что никакого заимствования не было, а совпадения объяснялись выбором одной и той же темы для шуток. Слухи о драке между командами артист прямо не подтвердил.
Ранее Life.ru рассказывал, как Михаил Галустян вспомнил годы выступлений в КВН после гибели бывшей коллеги Елены Рыбалко. Артист признался, что именно с ней создавал одни из самых смешных номеров команды «Утомлённые солнцем». По словам шоумена, в студенческие годы они много времени проводили вместе на репетициях и гастролях, а Елена отличалась весёлым характером и неиссякаемой энергией.
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