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Регион
Опубликовано 19 октября, 17:34

Галустян рассказал, когда последний раз общался с Зеленским

Галустян признался, что перестал общаться с Зеленским в 2014 году

Зеленский (Наполеон) и Галустян (маркиз де МазоСад) на съёмочной площадке фильма «Ржевский против Наполеона» режиссёра Марюса Вайсберга. Обложка © ИТАР-ТАСС/ Кинокомпания «Централ Партнершип»

Зеленский (Наполеон) и Галустян (маркиз де МазоСад) на съёмочной площадке фильма «Ржевский против Наполеона» режиссёра Марюса Вайсберга. Обложка © ИТАР-ТАСС/ Кинокомпания «Централ Партнершип»

Российский актёр Михаил Галустян перестал общаться с экс-комиком Владимиром Зеленским ещё в 2014 году. По словам артиста, до этого они вместе работали, поддерживали связь, но близкими друзьями никогда не были. После событий 2014 года их общение полностью прекратилось. Об этом шоумен рассказал в интервью журналистке Лауре Джугелии.

«Мы не были друзьями, и с 2014 года мы перестали общаться. Всё, у человека другая жизнь, у меня другая жизнь», — признался Галустян.

Фото. Кадр из фильма © «8 новых свиданий» (2015). Реж. Марюс Вайсберг, сцен. Сергей Шефир, Борис Шефир

Фото. Кадр из фильма © «8 новых свиданий» (2015). Реж. Марюс Вайсберг, сцен. Сергей Шефир, Борис Шефир

Разговор о Зеленском возник, когда артист вспомнил комедию «8 новых свиданий», в которой они оба снимались. Джугелия поинтересовалась, какими были отношения юмористов во времена КВН и совместных проектов. Галустян пояснил, что до 2014 года они регулярно пересекались по работе, однако после известных событий решили больше не поддерживать контакт.

Фото. Кадр из фильма © «8 новых свиданий» (2015). Реж. Марюс Вайсберг, сцен. Сергей Шефир, Борис Шефир

Фото. Кадр из фильма © «8 новых свиданий» (2015). Реж. Марюс Вайсберг, сцен. Сергей Шефир, Борис Шефир

В ходе беседы ведущая также вспомнила давнюю историю о конфликте между командами КВН. По её словам, ходили слухи, что юмористы даже собирались выяснять отношения из-за похожих шуток. Галустян объяснил, что в те годы подобные ситуации действительно возникали, поскольку разные коллективы нередко готовили номера на одни и те же актуальные темы.

«Ребята подумали, значит, что мы как-то у них взяли или украли этот номер. Естественно, это не так», — подчеркнул актёр.

По его словам, участники команд просто по-разному обыгрывали одинаковые события, происходившие в мире. Иногда идеи оказывались настолько похожими, что возникали подозрения в плагиате. При этом Галустян заверил, что никакого заимствования не было, а совпадения объяснялись выбором одной и той же темы для шуток. Слухи о драке между командами артист прямо не подтвердил.

Галустян анонсировал Путину шоу об операторах БПЛА «Квадрон»
Галустян анонсировал Путину шоу об операторах БПЛА «Квадрон»

Ранее Life.ru рассказывал, как Михаил Галустян вспомнил годы выступлений в КВН после гибели бывшей коллеги Елены Рыбалко. Артист признался, что именно с ней создавал одни из самых смешных номеров команды «Утомлённые солнцем». По словам шоумена, в студенческие годы они много времени проводили вместе на репетициях и гастролях, а Елена отличалась весёлым характером и неиссякаемой энергией.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Николь Вербер
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