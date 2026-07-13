Галустян анонсировал Путину шоу об операторах БПЛА «Квадрон»

Народный артист России Михаил Галустян представил президенту РФ Владимиру Путину новый проект, посвящённый операторам беспилотников. Разговор состоялся на полях форума «Всё для Победы!», организованного Народным фронтом. Кадры беседы предоставил телеграм-канал «Вы слушали маяк».

Шоу получило название «Квадрон», его съёмки развернутся в самых живописных уголках России. Актёр назвал эту инициативу отличной возможностью проявить себя для всех желающих.

При этом артист не скрывал огорчения от того, что ему досталась роль ведущего. Он признался, что сам намеревался соревноваться в пилотировании с другими энтузиастами.

Однако организаторы убедили его уступить место за пультом управления профессионалам. Галустяну же доверили вести программу, сочтя его кандидатуру наиболее подходящей для этой задачи.

Сегодня Владимир Путин сообщил, что Общероссийский народный фронт за 15 лет существования полностью себя оправдал, став не просто площадкой для социальных инициатив, а действенным инструментом объединения граждан для решения актуальных задач страны. Президент назвал юбилей движения поводом для оценки его влияния на социально-экономическое развитие.