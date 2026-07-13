Путин: Народный фронт напрямую работает над самым важным в России

Народный фронт напрямую работает над тем, чего важнее сегодня в России попросту нет. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на форуме ОНФ «Всё для Победы!». Так он охарактеризовал разноплановую деятельность общественников.

«Что же может быть важнее души ребёнка, что может быть важнее формирования его взглядов на жизнь, на отношение к обществу, к людям, что может быть важнее, чем отношение подрастающего поколения детей к своим родителям, к бабушкам, к дедушкам, уважение к тому, что они всей своей жизнью делают и для него, и для его будущих детей, для его внуков», — сказал глава.

Деятельность Народного фронта, указал глава государства, направлена на сохранение, преумножение и укрепление самого государства российского — нет ничего важнее этого. Кроме того, ОНФ напрямую взаимодействует с бойцами СВО и их семьями.

«Что может быть важнее этого? Ничего, сегодня ничего важнее этого нет», — добавил российский лидер.

Ранее Владимир Путин назвал поддержку со стороны граждан залогом успеха России. По его словам, консолидация общества и готовность людей помогать фронту вселяют уверенность в победе нашей страны.