Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, рассказала, что после повторной химиотерапии у неё ухудшилось общее состояние и зрение. Из-за этого она приехала в больницу на МРТ головного мозга. Видео с Чекалиной опубликовал в соцсетях её жених Луис Сквиччиарини.

В ролике Чекалина также пожаловалась на упадок сил и сильную сонливость, но выразила надежду, что это временное ухудшение. У блогера диагностирован рак желудка четвёртой стадии. Ранее Сквиччиарини сообщал, что она завершала 48-часовой курс химиотерапии дома.

Ранее Life.ru писал, что Мосгорсуд 5 ноября не стал менять приговор Валерии Чекалиной: пять лет условно, штраф 763,5 млн рублей и трёхлетний запрет администрировать сайты. Её признали виновной по делу о незаконных валютных операциях. На заседание Лерчек не приехала — утром её экстренно госпитализировали. Чекалина проходит лечение от рака желудка четвёртой стадии. В последние недели её представители сообщали об ухудшении состояния и продолжении противоопухолевой терапии. Защита также просила разрешить блогерше выезд в Китай для лечения — её якобы готовы принять зарубежные медицинские учреждения.