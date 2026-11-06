Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, может оказаться не готова к сложной клеточной терапии, ради которой планирует отправиться в Китай. После нескольких курсов химиотерапии организм пациентки ослаблен, что способно осложнить проведение экспериментального лечения. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал врач-онколог Евгений Черёмушкин.

«CAR-T-терапия сложная — там специфически забираются собственные клетки. После химиотерапии остаётся не так много клеток, которые в состоянии принимать участие в дальнейшей борьбе», — объяснил специалист.

По словам врача, процедура предполагает забор собственных иммунных клеток пациента, их генетическую модификацию и последующее введение в организм для борьбы с опухолью. При этом лечение предъявляет серьёзные требования к общему состоянию человека, а ранее проведённая химиотерапия может осложнять подготовку.

Черёмушкин считает, что состояние Лерчек вызывает опасения из-за уже перенесённого лечения. Он подчеркнул, что клеточная терапия требует достаточных ресурсов организма, а пациентам с тяжёлыми онкологическими заболеваниями она подходит далеко не всегда.

При этом окончательно судить о возможности проведения процедуры можно только после обследования и оценки состояния пациентки лечащими специалистами. Публичных данных, позволяющих однозначно исключить CAR-T-терапию для Чекалиной, нет.

Онколог также рассказал о развитии этого направления в разных странах. По его словам, большой опыт применения CAR-T-технологий накоплен в Китае, где подобное лечение доступно в специализированных клиниках. В США и европейских странах метод тоже используется, однако доступ к нему зависит от диагноза, медицинских показаний и организационных процедур.

Важно, что CAR-T-терапия уже применяется при некоторых заболеваниях крови, но её использование против солидных опухолей, включая рак желудка, пока преимущественно исследуется. Поэтому даже возможность пройти процедуру не означает гарантированного результата.

Сама Лерчек продолжает бороться с раком желудка четвёртой стадии. В начале ноября блогер сообщила о прохождении повторной химиотерапии в московской городской клинической больнице № 62. По её словам, нынешний этап лечения должен подготовить организм к возможному применению экспериментальных методов за рубежом.

Ранее Life.ru сообщал об экстренной госпитализации Лерчек перед заседанием Мосгорсуда 5 ноября. Адвокат блогера Константин Третьяков рассказал, что ещё весной врачи крайне осторожно оценивали её прогноз. Из-за необходимости срочной медицинской процедуры Чекалина не смогла лично присутствовать в суде, где рассматривались апелляционные жалобы на приговор.