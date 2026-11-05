Жених Лерчек опроверг сообщения о её срочной госпитализации
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Жених больной раком блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Луис Сквиччиарини опроверг сообщения о её срочной госпитализации. По его словам, она находится дома, где завершает 48-часовой курс химиотерапии.
«Это неправда. Валерию никуда не госпитализировали. Наши адвокаты так не заявляли. Сегодня она заканчивает 48-ми часовую химиотерапию дома», — написал Сквиччиарини в социальных сетях.
Ранее Life.ru сообщал, что Лерчек начала повторный курс химиотерапии в московской больнице № 62. Блогерша рассказала, что после лечения в онкологическом центре имени Блохина её направили в государственную клинику по ОМС. Лерчек сегодня собиралась лично присутствовать на пересмотре своего приговора, но не смогла приехать. СМИ писали, что её доставили в больницу. Вердикт Мосгорсуд в итоге оставил без изменений. Адвокат заявил, что Лерчек потребуется тысяча лет для выплаты ₽750 млн штрафов.