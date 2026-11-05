Жених больной раком блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Луис Сквиччиарини опроверг сообщения о её срочной госпитализации. По его словам, она находится дома, где завершает 48-часовой курс химиотерапии.

«Это неправда. Валерию никуда не госпитализировали. Наши адвокаты так не заявляли. Сегодня она заканчивает 48-ми часовую химиотерапию дома», — написал Сквиччиарини в социальных сетях.