Приговор блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, по делу о незаконном переводе более 250 миллионов рублей за границу вступил в законную силу. Об этом стало известно на заседании Московского городского суда, передаёт корреспондент Life.ru.

Апелляционная инстанция изменила решение Гагаринского суда Москвы и исключила назначенное блогеру дополнительное наказание. Речь идёт о трёхлетнем запрете на администрирование сайтов в интернете.

При этом в период испытательного срока на Чекалину возложили обязанность не реже одного раза в месяц отмечаться в соответствующем государственном органе. Кроме того, суд постановил указать в приговоре данные детей блогера.

В остальной части приговор сохранился. В июле Гагаринский суд Москвы назначил Лерчек пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штраф в размере более 763,5 миллиона рублей.

Чекалину признали виновной в проведении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием документов, содержащих недостоверные сведения. По версии обвинения, с сентября 2021-го по февраль 2022 года за границу было перечислено более 251 миллиона рублей, полученных от продажи интернет-курсов.

Приговор обжаловали обе стороны. Защита настаивала на оправдании Чекалиной, тогда как прокуратура просила увеличить условный срок до шести лет и ужесточить дополнительные ограничения.