Гособвинение поддержало требование ужесточить приговор блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, по делу о незаконных многомиллионных переводах за границу. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

Апелляцию сегодня рассматривает Мосгорсуд. Заседание проходит в закрытом режиме, без журналистов и слушателей. Сама Чекалина на нём не присутствует — её экстренно увезли в больницу.

По словам собеседника агентства, прокуратура попросила изменить приговор с учётом доводов своих апелляционных представлений и выступила против удовлетворения жалоб защиты и осуждённой.

Мосгорсуд 5 ноября оставил приговор Валерии Чекалиной без изменения: пять лет условно, штраф 763,5 млн рублей и трёхлетний запрет администрировать сайты. Все последние новости о деле Лерчек собраны в материале Life.ru.

В июле Гагаринский суд Москвы приговорил Лерчек к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 763,5 миллиона рублей. Также ей на три года запретили администрировать интернет-сайты. Защита добивается оправдания блогера, тогда как прокуратура требует ужесточить условный срок до шести лет. Сама блогерша продолжает бороться с 4 стадией рака желудка. На днях она начала повторный курс химиотерапии, лечение проводится по полису ОМС после обследования в онкоцентре имени Блохина. Кроме того, защита Чекалиной получила приглашение из китайской клиники и обратилась в суд за разрешением на выезд.