Блогершу Валерию Чекалину, известную как Лерчек, утром 5 ноября экстренно отправили в больницу. Из-за медицинской процедуры она не сможет присутствовать на заседании Мосгорсуда, где рассмотрят апелляционные жалобы на её приговор по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат блогерши Константин Третьяков.

«Валерию утром экстренно отправили в больницу, у неё будет процедура до 11 часов. Она не будет участвовать в заседании», — рассказал защитник.