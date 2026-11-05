Борющуюся с раком Лерчек экстренно увезли в больницу перед судом
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Блогершу Валерию Чекалину, известную как Лерчек, утром 5 ноября экстренно отправили в больницу. Из-за медицинской процедуры она не сможет присутствовать на заседании Мосгорсуда, где рассмотрят апелляционные жалобы на её приговор по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат блогерши Константин Третьяков.
«Валерию утром экстренно отправили в больницу, у неё будет процедура до 11 часов. Она не будет участвовать в заседании», — рассказал защитник.
В июле Гагаринский суд Москвы приговорил Лерчек к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 763,5 миллиона рублей. Также ей на три года запретили администрировать интернет-сайты. Защита добивается оправдания блогера, тогда как прокуратура требует ужесточить условный срок до шести лет.
Ранее Чекалина планировала лично приехать в суд, однако адвокат предупреждал, что окончательное решение будет зависеть от её самочувствия. У блогерши диагностирован рак желудка четвёртой стадии, сейчас она проходит лечение. Рассмотрение апелляции первоначально назначили на 17 ноября, но из-за состояния здоровья Чекалиной перенесли на 5 ноября. Life.ru сообщал, что Лерчек начала повторный курс химиотерапии в московской городской клинической больнице № 62. По словам самой блогера, лечение проводится по полису ОМС после обследования в онкоцентре имени Блохина. Кроме того, защита блогера получила приглашение из китайской клиники и обратилась в суд за разрешением на выезд.