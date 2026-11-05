Защита Валериий Чекалиной (Лерчек) сомневается, что блогерша сможет выплатить полную сумму, назначенную судом. По словам адвокатов, за 2025 год она заработала лишь 344 тысячи рублей. Об этом юрист рассказал в беседе с журналистом Life.ru у Мосгорсуда, где сегодня рассматривалась апелляция. Он напомнил, что речь идёт о взыскании с Чекалиной более 750 млн рублей.

Адвока Лерчек высказался о выплатах блогершей по решению суда. Фото © Life.ru

«Если бы она начала платить его за 300 лет до основания Москвы, то в наши дни она бы его заплатила», — сказал адвокат.

По его словам, Чекалиной понадобится тысяча лет, чтобы погасить сумму, назначенную судом, при условии что ей при этом нельзя будет тратиться на какие-то собственные нужды.