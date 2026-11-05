Сейчас перед блогершей Валерией Чекалиной, известной как Лерчек, стоит вопрос не о выплате многомиллионного штрафа или возможном банкротстве, а о борьбе за жизнь. Об этом в беседе с Life.ru заявили её адвокаты Константин Третьяков и Артём Ковыршин.

Адвокаты прокомментировали ситуацию с банкротством Лерчек. Видео © Life.ru

«В данный момент она лечится», — сообщил Третьяков.

Журналисты поинтересовались у защитника, установлен ли срок, в течение которого Чекалина должна выплатить назначенный судом штраф. Адвокат пояснил, что рассрочка блогерше не предоставлена, однако сейчас этот вопрос не находится в центре внимания.

«Вообще рассрочка не предоставлена. Сейчас вообще об этом речь не идёт», — сказал Третьяков.

В конце разговора адвокатов также спросили о возможном банкротстве Лерчек. Ковыршин дал понять, что финансовые проблемы сейчас отошли на второй план из-за тяжёлого состояния здоровья его подзащитной.

«Кажется, это не тот вопрос, который перед ней сейчас стоит, какая бы цена ни была. Цена одна — жизнь», — заявил адвокат.