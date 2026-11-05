«Цена одна — жизнь»: Адвокаты Лерчек объяснили, почему сейчас не до долгов и банкротства
Адвокаты Лерчек заявили, что сейчас речь идёт о борьбе за её жизнь
Лерчек в суде. Обложка © Life.ru
Сейчас перед блогершей Валерией Чекалиной, известной как Лерчек, стоит вопрос не о выплате многомиллионного штрафа или возможном банкротстве, а о борьбе за жизнь. Об этом в беседе с Life.ru заявили её адвокаты Константин Третьяков и Артём Ковыршин.
Адвокаты прокомментировали ситуацию с банкротством Лерчек. Видео © Life.ru
«В данный момент она лечится», — сообщил Третьяков.
Журналисты поинтересовались у защитника, установлен ли срок, в течение которого Чекалина должна выплатить назначенный судом штраф. Адвокат пояснил, что рассрочка блогерше не предоставлена, однако сейчас этот вопрос не находится в центре внимания.
«Вообще рассрочка не предоставлена. Сейчас вообще об этом речь не идёт», — сказал Третьяков.
В конце разговора адвокатов также спросили о возможном банкротстве Лерчек. Ковыршин дал понять, что финансовые проблемы сейчас отошли на второй план из-за тяжёлого состояния здоровья его подзащитной.
«Кажется, это не тот вопрос, который перед ней сейчас стоит, какая бы цена ни была. Цена одна — жизнь», — заявил адвокат.
Напомним, приговор Лерчек по делу о незаконном переводе более 250 миллионов рублей за границу вступил в законную силу. Мосгорсуд исключил из наказания трёхлетний запрет на администрирование сайтов, однако сохранил пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штраф свыше 763,5 миллиона рублей. При этом блогершу обязали ежемесячно отмечаться в уполномоченном органе. Сама Чекалина не присутствовала на рассмотрении апелляции из-за госпитализации на фоне лечения онкологического заболевания.