У блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, изъяли заграничный паспорт, поэтому сейчас она не может покинуть Россию. Об этом адвокаты знаменитости сообщили Life.ru. По словам представителей защиты, документа у Чекалиной на руках нет. Это препятствует её выезду за границу, в том числе для прохождения лечения.

Лерчек не может выехать за границу из-за изъятого загранпаспорта, заявил адвокат. Видео © Life.ru

«Загранпаспорт у неё изъяли. У неё физически нет загранпаспорта на руках, что является препятствием. Со всем этим будем работать», — заявил адвокат.