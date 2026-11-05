Лерчек не может выехать на лечение за границу из-за изъятого загранпаспорта
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У блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, изъяли заграничный паспорт, поэтому сейчас она не может покинуть Россию. Об этом адвокаты знаменитости сообщили Life.ru. По словам представителей защиты, документа у Чекалиной на руках нет. Это препятствует её выезду за границу, в том числе для прохождения лечения.
Лерчек не может выехать за границу из-за изъятого загранпаспорта, заявил адвокат. Видео © Life.ru
«Загранпаспорт у неё изъяли. У неё физически нет загранпаспорта на руках, что является препятствием. Со всем этим будем работать», — заявил адвокат.
Ранее Life.ru сообщал, что Лерчек получила официальное приглашение на лечение в Китай. По словам адвоката Константина Третьякова, документы китайской клиники перевели на русский язык и нотариально заверили. После этого защита подала в суд ходатайство с просьбой разрешить блогерше выехать за границу.