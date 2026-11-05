Врачи ещё в марте не рассчитывали, что блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, доживёт до ноября 2026 года. Об этом корреспондентам Life.ru рассказал адвокат блогерши, отвечая на вопрос о тяжести её состояния.

Адвокат Лерчек заявил, что врачи ещё в марте не верили в её выживание. Видео © Life.ru

«У неё действительно было очень тяжёлое состояние. То, что она сейчас жива, врачи это исключали на март месяц», — заявил защитник.

По словам адвоката, впоследствии состояние Чекалиной удалось несколько улучшить благодаря медицинской помощи. Однако изначально прогнозы специалистов были крайне неблагоприятными.

«Потом было некое улучшение, связанное с оказанием лечения», — добавил юрист.