Врачи не верили, что Лерчек доживёт до ноября: Адвокат раскрыл страшный прогноз
Адвокат: Врачи ещё в марте не верили, что Лерчек доживёт до ноября
Лерчек 19.01.2026 и сейчас. Обложка © Агентство «Москва»/Воронин Денис / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/im__lu_
Врачи ещё в марте не рассчитывали, что блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, доживёт до ноября 2026 года. Об этом корреспондентам Life.ru рассказал адвокат блогерши, отвечая на вопрос о тяжести её состояния.
Адвокат Лерчек заявил, что врачи ещё в марте не верили в её выживание. Видео © Life.ru
«У неё действительно было очень тяжёлое состояние. То, что она сейчас жива, врачи это исключали на март месяц», — заявил защитник.
По словам адвоката, впоследствии состояние Чекалиной удалось несколько улучшить благодаря медицинской помощи. Однако изначально прогнозы специалистов были крайне неблагоприятными.
«Потом было некое улучшение, связанное с оказанием лечения», — добавил юрист.
Лерчек борется с раком желудка четвёртой стадии с метастазами. Блогерша проходит противоопухолевую терапию, а её защита добивается возможности продолжить лечение за границей. Утром 5 ноября Чекалину экстренно направили в больницу для проведения медицинской процедуры. Из-за этого она не смогла присутствовать на заседании Мосгорсуда, где рассматриваются апелляционные жалобы на приговор по делу о незаконных валютных операциях.
Ранее Life.ru сообщал, что Лерчек собиралась лично присутствовать на пересмотре своего приговора 5 ноября. Адвокат Константин Третьяков тогда подчёркивал, что окончательное решение будет зависеть от самочувствия блогерши. Впоследствии стало известно об экстренной госпитализации Чекалиной, из-за которой она не смогла приехать в суд. Апелляцию сегодня рассмотрел Мосгорсуд и оставил вердикт без изменений. Адвокат заявил, что Лерчек потребуется тысяча лет для выплаты ₽750 млн штрафов.