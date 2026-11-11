Депрессия у мужчин может проявляться не только подавленным настроением, но и раздражительностью, вспышками гнева, рискованным поведением и чрезмерным увлечением работой. Из-за этого близкие нередко принимают симптомы заболевания за изменения характера, а сам мужчина списывает своё состояние на усталость. Об этом Life.ru рассказал врач-психиатр, психотерапевт клиники «Ибис» Марк Нечаев.

Депрессия у мужчины не обязательно выглядит как слёзы и открытая жалоба на тоску. На первый план могут выходить раздражительность, вспышки гнева, рискованное поведение, уход в работу, нарушения сна и увеличение употребления алкоголя. Марк Нечаев врач-психиатр, психотерапевт клиники «Ибис»

По словам Нечаева, главный повод насторожиться — не отдельная негативная эмоция, а устойчивые изменения в поведении. Мужчина может потерять интерес к любимым занятиям, начать избегать общения, испытывать трудности с концентрацией и откладывать даже простые дела. Нередко к этому добавляются бессонница или слишком ранние пробуждения.

«Иногда он говорит не «мне грустно», а «всё бессмысленно», «я всем мешаю», «ничего не чувствую»», — отметил психиатр.

Отдельное внимание врач уделил употреблению алкоголя. По его словам, спиртное способно временно ослабить напряжение, однако впоследствии ухудшает сон, усиливает импульсивность и перепады настроения. Если мужчина начинает регулярно выпивать, чтобы успокоиться, заснуть или справиться с общением, специалисту необходимо оценить одновременно депрессивные симптомы и употребление алкоголя.

Обращаться за профессиональной помощью Нечаев рекомендует, если изменения сохраняются большую часть дней, мешают работе и отношениям либо сопровождаются чувством безнадёжности. При этом важно исключить физические заболевания и влияние лекарств или других веществ. Одного онлайн-теста для постановки диагноза недостаточно.

«Разговор близких лучше строить без упрёков: назвать изменения сна, изоляцию, алкоголь, пропуски работы и спросить напрямую о мыслях, что жить не хочется. Такой вопрос не «подталкивает» к суициду, зато позволяет вовремя увидеть опасность», — подчеркнул психиатр.

Если человек говорит о намерении причинить себе вред, ищет способ совершить суицид, начинает прощаться с окружающими или раздавать личные вещи, необходимо немедленно обращаться за экстренной помощью. При непосредственной угрозе жизни его нельзя оставлять одного до прибытия специалистов. Врач также напомнил, что депрессия не оправдывает агрессию и насилие, поэтому наряду с поддержкой заболевшего важно обеспечить безопасность его близких.

«Мужская депрессия не является слабостью и не лечится требованием собраться», — заключил Нечаев.