Постоянная покупка ненужных вещей, погоня за распродажами и чувство вины после трат могут свидетельствовать о развитии зависимости от шопинга. Особенно тревожным сигналом становится привычка снимать стресс исключительно походами по магазинам. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

По словам специалиста, приобретение новых вещей действительно помогает человеку ненадолго отвлечься от повседневных забот. Работа, домашние обязанности и семейные хлопоты нередко оставляют мало времени на собственные желания. Поэтому возможность порадовать себя покупкой приносит эмоциональное облегчение как женщинам, так и мужчинам.

При этом удовольствие часто возникает ещё до оплаты товара. Человек мысленно представляет, как будет пользоваться обновкой, примеряет одежду или изучает предложения маркетплейсов. Однако со временем подобное увлечение способно перерасти в неконтролируемую потребность постоянно что-то приобретать.

«Классическая история, которую рассказывают шопоголики на приёме: дома лежат нераспакованные вещи, а в корзине уже полно других, а часть в процессе доставки», — отметил Самбурский.

Эксперт подчеркнул, что зависимые покупатели зачастую руководствуются не необходимостью, а привлекательной ценой. Особенно опасна ситуация, когда радость от приобретения быстро сменяется стыдом, сожалением и угрызениями совести.

Психолог посоветовал отслеживать обстоятельства, провоцирующие необдуманные расходы. Например, причиной может оказаться конфликт на работе. Если шопинг становится единственным способом справиться с переживаниями, стоит обратиться к специалисту, пишет «Москва 24».