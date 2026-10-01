«Новый чёрный» и русский пуховик: Что будут носить зимой 2027 года

Мех, пуховые и павловопосадские платки, жаккард и многослойность могут стать заметными элементами зимнего гардероба 2027 года. Об основных тенденциях после завершения Московской недели моды рассказала Life.ru участница мероприятия, владелица модного дома «Соло дизайн» и дизайнер Наталья Соломеина.

Она отметила, что дизайнеры всегда анализируют Московскую и мировые недели моды. По её словам, нынешняя Московская неделя моды была «совершенно удивительной и прекрасной». Она продвигает не только российских дизайнеров, но и внутренние истории. В этом году, который объявлен Годом единства народов России, на мероприятие приехали представители дружественных стран.

Мы понимаем, что все дизайнеры сходятся в одном: мода становится не просто подиумной, она становится настоящей, живой, приближённой к человеку. Эта тенденция движется уже более пяти лет, и мы понимаем, что мода становится эгоцентричной. Это значит, что мир одежды начинает крутиться вокруг вас — реального жителя Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и других городов. Наталья Соломеина Участница Московской недели моды, владелица модного дома «Соло дизайн», дизайнер

По словам дизайнера, в зимнем гардеробе будут преобладать достаточно тёмные цвета, которые удобно сочетать в многослойных образах. Базовые вещи можно дополнять цветовыми акцентами.

Соломеина отметила возвращение меха в российскую моду. По её словам, среди традиционных русских мотивов особенно заметны тёплые меха, пуховые и павловопосадские платки.

Московская неделя моды. Фото © Life.ru

Дизайнер также рассказала о собственном проекте. В созданных ею платках используются принты карты Екатеринбурга 1723 года, которые вписаны в современный костюм. В этом году проект представили в Москве на международном форуме моды и получили тёплый отклик.

Также Соломеина отметила внимание к русской тематике в современной одежде. По её словам, исторические принты и смыслы можно вплетать в реальные костюмы, создавая узнаваемый код уральского мегаполиса.

«Этот код уральского мегаполиса, когда в реальные костюмы вплетены исторические принты и смыслы, завораживает. Это основной тренд. Россия становится трендсеттером, и по Московской неделе моды видно, что мы уверенно набираем обороты. Шаг за шагом мы становимся если не законодателями, то хотя бы завладеваем умами, и на нас стали обращать внимание», — сказала эксперт.

По словам Соломеиной, дизайнеры обращаются к темам любви, добра, красоты, русских платков и меха. Она также считает, что в верхней одежде сохраняется большое количество практичных решений.

Московская неделя моды. Фото © Life.ru

Платья, юбки, длинные сарафаны и многослойность, по мнению дизайнера, будут оставаться востребованными. Она отдельно выделила сарафанную тему как один из главных трендов.

В платьях сейчас актуальны два варианта: экстремальная длина в пол и многослойность. Под платье можно надеть брюки или высокие сапоги в русском стиле, а сверху — жилет, жакет или куртку. По словам Соломеиной, такие сочетания позволяют создавать выразительные многослойные образы.

Московская неделя моды. Фото © Life.ru

В цветовой палитре сохраняется интерес к монохрому, но дизайнеры используют и яркие оттенки. Соломеина отметила переосмысление русского триколора. В одежде появляются красный, алый и рыжий, напоминающие всполохи зари или крови, а также бордовый и оттенки от фиолетового до глубокого красного.

Актуальными остаются белый, серебряный и золотой цвета. Синий дизайнер назвала «новым чёрным» и отметила его как глубокую альтернативу классическому чёрному.

Московская неделя моды. Фото © Life.ru

В обуви, по словам Соломеиной, востребованы женственные модели с вытянутым носком, классической шпилькой или архитектурным каблуком. Одновременно сохраняется интерес к тяжёлой обуви, например казакам. Валенки дизайнер не относит к сезонным трендам, поскольку считает их вневременной конструкцией, которую в России использовали веками.

Русский стиль и платки, по словам Соломеиной, также остаются актуальными. «Новым пуховиком» она назвала русский пуховик, который по сути представляет собой телогрейку на вате.

«Это прекрасная история: удобно, практично и концептуально. Дизайнеры переосмысливают современные материалы, но в России всегда было простое отношение к одежде. Русская многослойность, яркая палитра, смешение традиционных материалов, таких как жаккард, мех и стеганое полотно — это очень красиво», — отметила дизайнер.

Соломеина добавила, что именно сочетание традиционных материалов и современной формы стало заметной особенностью показов Московской недели моды.

Как считает стилист Владислав Лисовец, приталенный элегантный пиджак в сочетании с джинсами из 2000-х сегодня становится одним из актуальных вариантов образа. Такой комплект, по его мнению, особенно современно смотрится с поло, рубашкой, галстуком и туфлями, а не с кроссовками. Советы эксперта моды читайте в материале Life.ru.