Танец голландских гопников вернулся! Москвичи надели спортивки и рванули долбить пятками Цветной бульвар

Танец голландских гопников снова в моде: москвичи надевают спортивки и отплясывают хаккен под тяжёлую электронику. По данным SHOT, такие тусовки проходят по вечерам на Цветном бульваре. Главная фишка хаккена — быстрые короткие шаги и акцентированные переступы пятками точно под тяжёлый бас. Ноги ритмично выбрасываются вперёд и в стороны, а движения рук остаются практически свободными и подстраиваются под музыку.

Москвичи начали танцевать хаккен под габбер на Цветном бульваре Видео © Telegram / SHOT

Субкультура габберов и одноимённая музыка зародились в Нидерландах в начале 1990-х. Её участники выделялись спортивными костюмами и кроссовками, а танец хаккен стал главным атрибутом рейвов. К концу десятилетия массовая популярность движения пошла на спад, однако сама сцена не исчезла.

Теперь старый танец осваивают уже россияне. По данным SHOT, преподаватели предлагают научить базовым движениям в том числе на индивидуальных занятиях. Час такой тренировки обходится примерно в 800–1000 рублей. За эти деньги новичкам обещают поставить основные шаги и научить двигаться под хардкор.

Ранее Life.ru рассказывал, что россияне всё чаще готовы платить за необычные навыки: например, уроки фланкировки шашкой стоят от трёх тысяч рублей в час. Интерес к таким занятиям нередко подогревают вирусные ролики в соцсетях — люди видят необычный навык и приходят к тренеру со словами «хочу так же». А ещё Life.ru разбирался, почему эстетика и музыка 90-х снова заходят молодому поколению: старые образы и артисты получают новую аудиторию благодаря соцсетям и современной интернет-культуре.