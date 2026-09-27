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Регион
Опубликовано 27 сентября, 06:23

Танец голландских гопников вернулся! Москвичи надели спортивки и рванули долбить пятками Цветной бульвар

SHOT: В России возвращается мода на рейв-танец габберов из 90-х

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Танец голландских гопников снова в моде: москвичи надевают спортивки и отплясывают хаккен под тяжёлую электронику. По данным SHOT, такие тусовки проходят по вечерам на Цветном бульваре. Главная фишка хаккена — быстрые короткие шаги и акцентированные переступы пятками точно под тяжёлый бас. Ноги ритмично выбрасываются вперёд и в стороны, а движения рук остаются практически свободными и подстраиваются под музыку.

Москвичи начали танцевать хаккен под габбер на Цветном бульваре Видео © Telegram / SHOT

Субкультура габберов и одноимённая музыка зародились в Нидерландах в начале 1990-х. Её участники выделялись спортивными костюмами и кроссовками, а танец хаккен стал главным атрибутом рейвов. К концу десятилетия массовая популярность движения пошла на спад, однако сама сцена не исчезла.

Теперь старый танец осваивают уже россияне. По данным SHOT, преподаватели предлагают научить базовым движениям в том числе на индивидуальных занятиях. Час такой тренировки обходится примерно в 800–1000 рублей. За эти деньги новичкам обещают поставить основные шаги и научить двигаться под хардкор.

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Ранее Life.ru рассказывал, что россияне всё чаще готовы платить за необычные навыки: например, уроки фланкировки шашкой стоят от трёх тысяч рублей в час. Интерес к таким занятиям нередко подогревают вирусные ролики в соцсетях — люди видят необычный навык и приходят к тренеру со словами «хочу так же». А ещё Life.ru разбирался, почему эстетика и музыка 90-х снова заходят молодому поколению: старые образы и артисты получают новую аудиторию благодаря соцсетям и современной интернет-культуре.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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